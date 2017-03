Wereld Backup-Dag: Tips om je bestanden veilig te bewaren

2017-03-31T12:14:00

2017-03-31T12:08:58

Regelmatig backups maken van je bestanden, dat schiet er nog wel eens bij in. De Wereld Backup-Dag is in het leven geroepen om je er aan te helpen herinneren, en die dag is vandaag. We zetten wat backup-tips voor je op een rij.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 36 procent van de Nederlanders nooit backups maakt. De helft van de Nederlandse bevolking maakt daarnaast nooit een backup van de gegevens op zijn smartphone, een apparaat waar we ook telkens meer van onszelf in opslaan.

Het maken van backups wordt telkens belangrijker. Vreesden we vroeger vooral crashes van onze harde schijven of het kwijtraken van usb-sticks, nu hopen we vooral dat onze bestanden niet worden gegijzeld door ransomware. Deze malware-vorm maakt alsmaar meer slachtoffers. Logisch ook, want het is een lucratieve business voor cybercriminelen.

Wie weinig backups maakt, is eerder geneigd te betalen om de toegang tot zijn bestanden terug te krijgen. Maak je regelmatig backups, dan valt de schade hopelijk mee.

iPhone-backup met iCloud

Een backup maken van de gegevens op je iPhone of iPad gaat heel gemakkelijk naar de cloud, de iCloud welteverstaan. Denk dan aan je mail, contacten, agenda-afspraken, wachtwoorden en foto's. Je kiest zelf welke informatie je automatisch wil laten backuppen onder Instellingen > iCloud.

Lees bij onze collega's can Computer Totaal wat je allemaal nog meer kunt doen met iCloud.

Android-backup maken

Google biedt een soortgelijke optie aan voor Android-gebruikers. Om automatische backups in te schakelen, ga je naar Instellingen > Persoonlijk > Back-up maken en resetten. Zet Back-up maken van mijn gegevens op Aan.

Via deze weg kun je je backup ook weer terugzetten, bijvoorbeeld als je een nieuwe telefoon hebt gekocht. De data is daarbij gekoppeld aan het Gmail-account dat je aan Android hebt gekoppeld.

Google Foto's

Voor het automatisch backuppen van foto's op je Android-telefoon, raden we de Google Foto's-app aan. Hier vertellen we je er alles over.

Windows-backups met OneDrive

Microsofts cloudopslagdienst OneDrive zit standaard in Windows 10 gebakken. Je vindt de dienst gewoon in de Verkenner. Zodra je er op klikt, wordt je gevraagd in te loggen met je Microsoft-account. Alle bestanden die je daarna in deze OneDrive-map plaatst, worden automatisch online gebackupt. Het backuppen van je Windows Phone-gegevens doe je daarnaast via Instellingen > Mijn instellingen synchroniseren.

Er zijn online tal van clouddiensten te vinden, waar bestanden zowel handmatig als automatisch naar geüpload kunnen worden. Enkele aanraders: Dropbox, Owncloud, Nextcloud en Stack. Verschil zit hem voornamelijk in de maximale opslagcapaciteit die gratis wordt aangeboden. Meer ruimte is vaak op abonnementsbasis af te kopen.

Externe harde schijf en usb-sticks

Wil je bestanden in eigen beheer houden? Dan is een externe harde schijf of usb-stick nog altijd een goede optie. Schijven worden vandaag de dag telkens platter, vaak hebben ze ook niet meer een aparte voedingskabel nodig. Daarnaast wordt de opslagcapaciteit telkens groter. Een drive van 1 TB gaat al voor circa 60 euro over de toonbank, wat voor de meeste mensen al meer dan genoeg ruimte is. Sommige schijven worden daarnaast geleverd met software die automatische backups mogelijk maakt.

Lees ook onze Seagate Backup Plus Portable 5TB review.

Usb-sticks bieden ook telkens meer opslagruimte, maar over het algemeen ben je dan wel wat duurder uit. Voor een paar euro heb je echter al een exemplaar van 8 GB in huis, waar je alsnog honderden bestanden en foto's op kwijt kunt. Usb-sticks voor smartphones bestaan inmiddels ook.