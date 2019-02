Wereldwijd minder behoefte aan nieuwe smartphones

Wereldwijd is er telkens minder behoefte aan nieuwe smartphones, blijkt uit onderzoek van marktanalist IDC. In 2018 werden er 1,4 miljard toestellen geleverd, wat neerkomt op een daling van 4,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens de International Data Corporation zijn er verschillende redenen voor deze ontwikkeling aan te wijzen. Voorheen stuwden markten als China de wereldwijde verkoop flink, maar ook daar hebben veel inwoners inmiddels al een mobiel. En wie eenmaal een smartphone heeft, doet daar tevens telkens langer mee.

Overigens doen Chinese merken het wel bijzonder goed. Zo leverden Huawei en Xiaomi vorig jaar beide een derde meer telefoons dan in 2017. Samsung en Apple zagen beide hun leveringen dalen naar respectievelijk 8 procent en 3,2 procent. IDC verklaart dit deels door de hoge prijzen van de nieuwste Galaxy's en iPhones.

Trend zet door

Samsung en Apple zijn wel nog steeds de populairste merken. Daarna volgen Huawei, Oppo en Xiaomi. Deze vijf smartphone-fabrikanten hebben 69 procent van de markt in handen. In 2017 was dat nog 63 procent. IDC verwacht dat de verkoop van telefoons in 2019 blijft dalen, simpelweg omdat er telkens minder mensen zijn die er nog geen hebben.