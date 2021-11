Wet verplicht straks eerlijkere kortingen in webwinkels

2021-11-26T10:12:00

2021-11-26T10:06:29

Door een aankomende wetswijziging moeten webwinkels straks eerlijker zijn over de kortingen die zij geven. Nu komt het nog te vaak voor dat prijsdalingen aantrekkelijk lijken dan ze zijn, bijvoorbeeld omdat eerst stiekem de normale prijs wordt verhoogd.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) deed daar de afgelopen maanden onderzoek naar en ontdekte dat webshops 'regelmatig' liegen over aanbiedingen. Zo worden artikelen maandenlang met dezelfde korting aangeboden. Het lijkt dan een tijdelijke deal, maar eigenlijk verandert de prijs nooit. Ook komt het vaak voor dat het aangeboden artikel nooit voor de 'van-prijs' in de webwinkel heeft gestaan.

Consumenten zijn hier erg gevoelig voor en webshops buiten dat uit. Vanaf mei geldt echter een nieuwe regel. De oorspronkelijke prijs moet dan 30 dagen gehanteerd zijn voor de korting wordt gegeven. Daarmee wordt voorkomen dat verkopers de prijs eerst nog even omhoog gooien. De ACM gaat er op toezien dat online winkels zich hier ook echt aan houden.

Nepkorting herkennen

Tot die tijd wordt er waarschijnlijk nog wel gesjoemeld met kortingen, iets wat je de afgelopen dagen ook merkt tijdens de Black Friday-week. Hoe weet je nu of de prijs die een webshop hanteert, echt een goeie deal is?

We raden je aan om het product op te zoeken bij Kieskeurig.nl, om daar het prijsoverzicht nader te bestuderen. Je ziet dan niet alleen of datgene elders goedkoper wordt aangeboden, maar als je een stukje omlaag scrolt zie je ook de Prijshistorie. Deze grafiek toont precies hoe duur het product in het verleden was en ook of de huidige prijs de allerlaagste prijs tot op heden is.