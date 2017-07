WhatsApp-foto voor écht iedereen zichtbaar

Na een verse installatie van WhatsApp deelt de chat-app in principe alles (leesbewijzen, profielfoto, 'laatst gezien' en 'info'). Alleen statusupdates (WhatsApps story-functie) zijn met de standaard privacy-instellingen niet zichtbaar voor iedereen.

Jawel, je profielfoto op WhatsApp is dus standaard zichtbaar voor iedereen. Een willekeurige WhatsApp-gebruiker kan jouw telefoonnummer aan zijn contacten toevoegen en vervolgens jouw foto zien. Of je dit wel of geen probleem vindt, hangt een beetje af van de foto in kwestie. Hou hier in ieder geval rekening bij het kiezen van een profielfoto.

Kwaadwillende gebruikers

Dat bijvoorbeeld een potentiële werkgever jouw profielfoto kan bekijken, is misschien niet zo’n probleem. Het bekijken van een profielfoto is echter weinig meer dan een verzoekje aan de servers van WhatsApp om een foto te downloaden. Met een eenvoudig scriptje probeert een kwaadwillende gebruiker zo tientallen telefoonnummers per seconde. Vervolgens stromen de WhatsApp-foto’s van niet beschermde accounts bij hem binnen.

Vanaf hier is het een koud kunstje om omgekeerd te zoeken op afbeeldingen (uiteraard ook geautomatiseerd) en zo een telefoonnummer te koppelen aan een naam, bijvoorbeeld via een Facebook-, Twitter- of LinkedIn-account met dezelfde afbeelding. Oplossing Het afschermen van je foto is gelukkig een fluitje van een cent. De privacy-instellingen vind je onder Instellingen / Account / Privacy. De zichtbaarheid van je profielfoto is vervolgens de tweede optie. Wij raden aan om deze op ‘Mijn contacten’ in te stellen. Kijk gelijk ook even naar de overige instellingen in dit menu!