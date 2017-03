WhatsApp brengt 'oude' status terug

2017-03-16T12:54:17

2017-03-16T13:07:25

Misschien wist je amper dat het bestond, misschien gebruikte je het naar hartenlust: de tekst-status in WhatsApp. Tot voor kort kon je aan al je vrienden laten weten dat je in de bioscoop zat of dat je batterij bijna leeg was. En toen kwam de nieuwe Status-functie.

Status is nu een nieuwe functie in WhatsApp waarmee foto's 24 uur voor iedereen te bekijken zijn, en daarna verdwijnen. Juist ja, precies zoals Snapchat Stories. En Instagram Stories. En sinds kort ook Facebook Stories.

De oude status

WhatsApp besloot de naam Status te gebruiken voor de functie, en dat ging ten koste van het leuke zinnetje, dat standaard op 'Hey there! I am using WhatsApp' stond. Die functie is bij de nieuwe update dus verdwenen.

Maar niet voor lang. Gebruikers klaagden over het verdwijnen van de oude status, en WhatsApp lijkt nu overstag te gaan. De functie moet in een volgende update van de app weer terugkomen.