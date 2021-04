WhatsApp-chats overzetten van iOS naar Android zit in testfase

2021-04-07T10:20:00

2021-04-07T10:19:04

Wanneer je van een iPhone naar een Android-telefoon overstapt en je je WhatsApp-chatgeschiedenis wil meenemen, dan is daar tot op heden geen officiële mogelijkheid voor. Maar daar komt in de toekomst mogelijk verandering in.

De site WABetaInfo heeft ontdekt dat WhatsApp een nieuwe functie test voor het overzetten van chats van iOS naar Android. Het lijkt daarbij logisch dat dit ook andersom zou werken, wanneer je je Android-toestel voor een iPhone zou omwisselen.

Hoe dat migratieproces er uit ziet is nog niet bekend. Ook is het nog de vraag wanneer deze langverwachte functie zijn opwachting maakt. Het zou ook zomaar kunnen dat de optie er helemaal niet komt. Dat is bij dit soort gelekte informatie nooit helemaal zeker.

Omwegen bestaan al, maar...

Mocht je nu al je berichten willen meenemen naar een ander platform, dan bestaan daar wel al tools voor. Die zijn echter wel in strijd met de servicevoorwaarden van WhatsApp. "WhatsApp ondersteunt deze apps van derden niet omdat we hun beveiligingspraktijken niet kunnen valideren", is daarvoor de uitleg.

Gebruik je ze toch, dan kan je WhatsApp-account geschorst worden. Daarom is het beter om even te wachten tot de migratiefunctie die nu wordt getest, eventueel het levenslicht ziet.

Back-ups in de cloud

Normaliter worden back-ups van je chatgeschiedenis in de cloud bewaard. Wanneer je een nieuwe telefoon koopt en WhatsApp daarop installeert, worden je oude chats snel weer gedownload.

Op Android gebeurt dit via Google Drive en op iPhones via Apple's iCloud, wat het communiceren tussen beide platformen lastig maakt. De Android-versie van WhatsApp kan bijvoorbeeld nog geen iCloud back-up binnenhalen.

Van WhatsApp naar andere chat-app

Kortgeleden introduceerde Telegram ook een optie voor het importeren van WhatsApp-chats. De behoefte daarvoor bleek ineens groot toen WhatsApp zijn privacybeleid aanscherpte, wat vooral op Amerikaanse gebruikers van toepassing was. WhatsApp-concurrenten zoals Telegram en Signal kregen er daardoor in een paar dagen tijd tientallen miljoenen gebruikers bij.