WhatsApp en Instagram krijgen Facebook als achternaam

2019-08-05T10:17:00

2019-08-05T10:10:08

Niet iedereen weet dat Facebook eigenaar is van WhatsApp en Instagram. Facebook maar niks. Daarom volgt er een subtiele naamsverandering voor beide apps, die strakss door het leven gaan als 'WhatsApp van Facebook' en 'Instagram van Facebook'.

Facebook wil dat het voor gebruikers van WhatsApp en Instagram duidelijker is dat ze apps van Facebook installeren. De vraag is wel of dat geen averechts effect heeft, gezien het negatieve imago van het sociale netwerk. De nieuwe naam is onder meer zichtbaar in de app stores en binnen de apps zelf, maar in eerste instantie niet op het homescherm.

Alles van Facebook

Critici zien het als opnieuw een stapje om de voorheen losse apps zoveel mogelijk met Facebook te verbinden. Zo is het in de toekomst de bedoeling dat contacten van WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger allemaal worden samengebracht onder één chatplatform. WhatsApp gaat daarnaast advertenties tonen tussen status-updates. Facebook weet immers precies wat je interesses zijn.