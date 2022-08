WhatsApp geeft groepsadmins meer mogelijkheden

2022-08-03T09:00:00

2022-08-05T09:07:06

Op dit moment is er een nieuwe bètaversie van WhatsApp beschikbaar, die groepsadmins de optie geeft berichten te verwijderen voor iedereen in een groep.

Daarmee kan een groepsbeheerder meer controle uitoefenen op een groep die hij of zij beheert. De functie is nog niet live voor iedereen, maar alleen beschikbaar in bètaversie 2.22.17.12.

De verwachting is dat WhatsApp de nieuwe functionaliteit binnenkort uitrolt. Je hoeft je dus niet per se aan te melden voor het bètaprogramma wanneer je daar eigenlijk geen behoefte aan hebt.

Berichten verwijderen als groepsadmin in WhatsApp

Wanneer een beheerder daadwerkelijk een bericht verwijdert voor iedereen, dan krijgen andere groepsleden dat gewoon te zien. Zo is er toch nog enige vorm van transparantie aanwezig.

Meestal is het zo dat wanneer zo’n functie opduikt in de openbare bèta, dat het dan nog enkele weken duurt voordat de functionaliteit naar iedereen uitgerold wordt. Heb dus nog even geduld.

Daarnaast heeft WABetaInfo, een doorgaans betrouwbare website, informatie gevonden over een speciale chatbot van WhatsApp, die gebruikers een eind op weg kan helpen.

Zo kan de chatbot melden wat een bepaalde update verandert aan de app. Ook kan die tips en trucs geven. Het is niet duidelijk wanneer WhatsApp deze optie toevoegt aan de dienst.