WhatsApp-integratie voor Opera-browser

2017-05-10T11:59:00

2017-05-10T11:50:25

WhatsApp is al langer via het web te gebruiken, maar voor het eerst maakt de dienst deel uit van een browser dankzij integratie met Opera. Het idee daarachter is dat je gewoon kunt browsen terwijl je WhatsApp er in een venster naast open hebt.

In de nieuwe versie van Opera is WhatsApp te vinden in een balk aan de zijkant van het browserventer. Zodra je er op klikt, moet je je eerst aanmelden. Daarna chat je met je contacten zoals je van WhatsApp gewend bent.

Naast WhatsApp zijn zo ook Facebook Messenger en Telegram vanuit Opera te benaderen. Met de nieuwste versie is de browser volgens de makers 'herboren'. Daar hoort ook een vernieuwde interface en verbeterde prestaties bij.

WhatsApp op pc

Een deel van de nieuwe functies wordt al een tijdje getest in Opera Neon, een experimentele browser. Zodra daar een en ander goed is bevallen, komen ze ook naar de stabiele Opera-browser.

Lees hier hoe je WhatsApp op je pc krijgt als je een andere browser gebruikt.