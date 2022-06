WhatsApp maakt chats overzetten van Android naar iOS mogelijk

2022-06-15T09:06:21

2022-06-15T09:08:27

Gebruikers van WhatsApp op Android zijn nu in staat hun volledige chatgeschiedenis over te brengen naar iOS, het besturingssysteem van de iPhone.

Voorheen was het alleen mogelijk chats over te brengen van iOS naar Android, of natuurlijk van iOS naar iOS of Android naar Android. Dit doen mensen vaak wanneer ze een nieuwe telefoon hebben.

Mark Zuckerberg, CEO van moederbedrijf Meta, maakt dit nieuws bekend via Facebook. Met de functionaliteit lost WhatsApp een bekend probleem op waar gebruikers soms tegenaan liepen, op het moment dat ze dus besloten hun Android in te leveren voor een iPhone.

WhatsApp-chats overzetten

Het overzetten van je chats werkt alleen wanneer je een gloednieuwe iPhone instelt of een iPhone eerst terugbrengt naar de fabrieksinstellingen. Ook dien je de Move to iOS-app te gebruiken die Apple uitbracht voor Android-gebruikers, die te downloaden is uit Google Play.

Met die app is het reeds mogelijk zaken als contacten, agenda-items en sms-berichten over te brengen van de oude naar de nieuwe smartphone.

Tijdens het instellen van de nieuwe iPhone dien je de optie voor het overbrengen van de Android-gegevens te selecteren. Wanneer de iPhone ingesteld en wel is, kun je WhatsApp openen en je telefoonnummer invullen. Als het goed is verschijnt je chatgeschiedenis dan in beeld.

Je hebt hiervoor tenminste Android 5.0 en iOS 15.5 nodig. Heb je al een bestaande chatgeschiedenis op je iPhone, dan verdwijnt die wanneer je je Android-chats overbrengt.