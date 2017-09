WhatsApp maakt chatten met bedrijven veiliger

2017-09-06T09:40:00

2017-09-06T09:52:23

WhatsApp wordt vooral gebruikt om in contact te blijven met vrienden en familie, maar telkens vaker ook om zaken met bedrijven af te handelen. Om dat veilig te laten verlopen, introduceert de chatapp enkele nieuwe functies.

Een bekend voorbeeld zijn verzekeringsmaatschappijen als FBTO en Ditzo. Het melden van autoschade is via WhatsApp zo geregeld. Je stuurt wat foto's op, samen met informatie als je polisnummer. Vervolgens nemen de bedrijven contact met je op om de zaak af te handelen.

Groen vinkje

Handig dus, maar deze aanpak is ook gevoelig voor fraude. Vanuit bedrijven is er al langer vraag naar een manier om op WhatsApp extra betrouwbaar op klanten over te kunnen komen. Zij kunnen voortaan bij WhatsApp aankloppen om een groen vinkje naast hun naam aan te vragen.

Zie je zo'n groen vinkje, dan betekent het dat het bedrijf bij WhatsApp geverifieerd is. Je kunt dan met een gerust hart contact met ze opnemen. Zie je geen groen vinkje, dan kan het simpelweg betekenen dat de firma in kwestie nog niet de moeite heeft genomen om zich hiervoor aan te melden. Niet gelijk reden tot paniek. Toch loont het ook om dan even extra op je hoede te blijven.

Chat-gesprekken met bedrijven verlopen voortaan overigens ook met een gele tekst-kleur, om gemakkelijker onderscheid te kunnen maken tussen formele en informele chats.

Openingstijden

WhatsApp kondigt vandaag tevens een speciale WhatsApp-versie aan voor bedrijven. Die krijgen daarmee meer mogelijkheden om de chat-app op een professionele manier in te zetten. Zo kunnen ze er in aangeven op welke tijden ze bereikbaar voor je zijn. In de toekomst moeten ze daarvoor betalen, nu is het nog gratis.