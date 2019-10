WhatsApp test automatisch verdwijnende berichten

2019-10-02T10:59:00

2019-10-02T10:52:28

Berichten die na een bepaalde tijd vanzelf weer verdwijnen, is een optie die verschillende chat-apps al aanbieden. WhatsApp loopt wat dat betreft nog achter, maar daar komt binnenkort verandering in.

Dat ontdekte WABetaInfo, een site die geregeld nieuwe functies als eerste opduikelt door testversies van WhatsApp uit te pluizen. Zo vond men dit keer de optie terug om zelfvernietigende berichten in te stellen. Dat kan al na vijf seconden, of anders om het uur. De functie zoals deze nu getest wordt, is alleen beschikbaar in groepsgesprekken dus nog niet een-op-een.

Berichten zelf verwijderen

WhatsApp laat je al langer berichten handmatig verwijderen. Toch heeft ook die mogelijkheid een behoorlijke poos op zich laten wachten. De chat-app bestaat al sinds 2010, maar berichten terugtrekken kan pas sinds 2017. Lees ook hoe het verwijderen van berichten op WhatsApp werkt.

Waarom?

Een andere app die deze optie al veel langer heeft, is Telegram. Nu is het zo dat dankzij de toegepaste encryptie voor beide apps geldt dat er van 'buitenaf' eigenlijk niet meegelezen kan worden. Waarom dan toch een timer op je berichten? Bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat familie en vrienden zomaar door je hele chatgeschiedenis kunnen scrollen, als ze je telefoon in handen krijgen.

Wanneer de 'disappearing messages' voor WhatsApp op grote schaal uitkomen, is nog niet bekend.