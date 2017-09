WhatsApp test het verwijderen van berichten

Het is in WhatsApp spoedig mogelijk om verzonden berichten terug te trekken. Ook de ontvangers ervan kunnen ze dan niet meer zien. De functie zit in een recente testversie van de chatapp.

WABetaInfo meldt dat via Twitter. Gebruikers krijgen in WhatsApp de optie om een verzonden bericht 'voor iedereen te verwijderen'. De boodschap is dan niet uit de app verdwenen, maar ook uit het notificatiepaneel.

Ontvangers krijgen wel te zien dat er een bericht is verwijderd, maar niet wat er in stond. Het is in WhatsApp al langer mogelijk om berichten te verwijderen, maar ze verdwijnen dan alleen van je eigen telefoon. Anderen kunnen het berichtje dan nog steeds zien.

Ongedaan maken

Er zou bij WhatsApp veel vraag zijn naar de nieuwe functie. Het kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer je in een boze bui iets hebt gezegd waar je daarna vrijwel meteen spijt van hebt, of wanneer je per ongeluk een berichtje naar de verkeerde persoon of groep stuurt.