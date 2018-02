WhatsApp test onderlinge betaalfunctie

WhatsApp test momenteel een nieuwe functie, waarbij gebruikers vanuit de chat-app onderling geld naar elkaar kunnen overboeken. Voorlopig werkt dit alleen nog maar in India, waar de app maar liefst 200 miljoen gebruikers kent.

WhatsApp-gebruikers dienen eerst hun bankgegevens aan de app te koppelen, en hun telefoonnummer te verifiëren door middel van een sms. Daarna kunnen zij geld overmaken naar vrienden vanuit hetzelfde menu als waar normaal gesproken foto's, video's en dergelijke worden gedeeld.

Nog niet in Nederland

WhatsApp-eigenaar Facebook introduceerde vorig jaar in sommige landen ook een soortgelijke betaalfunctie in Facebook Messenger. In beide gevallen is er nog geen sprake van ondersteuning voor Nederland. Tikkie biedt in ons land een soortgelijke mogelijkheid, een initiatief van ABN Amro. Een betaalverzoek wordt dan via WhatsApp gedeeld. Vervolgens kan de ontvanger via iDeal betalen.