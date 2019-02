WhatsApp test weigeren deelname groepsgesprekken

2019-02-13T16:40:00

2019-02-13T16:36:21

WhatsApp test de mogelijkheid om uitnodigingen voor groepsgesprekken te weigeren. Nu is het namelijk nog zo dat je automatisch in een groep wordt toegevoegd zodra iemand jou daarvoor selecteert.

Wil je er niet in, dan moet je de groep nu nog handmatig weer verlaten. Anderen hebben dan al wel je telefoonnummer gezien, en ze krijgen ook een melding dat je bent vertrokken. Stilletjes aftaaien is er niet bij.

De site WABetaInfo meldt dat je hier straks meer controle over krijgt. Onder de privacy-instellingen is een extra menu te zien, 'wie me aan groepen kan toevoegen'. De opties zijn 'iedereen', 'mijn contacten' en 'niemand'. Bij die laatste kun je wel uitnodigingen voor groepsgesprekken ontvangen, maar die kun je vervolgens ook weigeren.

Nog gerucht

Kies je voor 'mijn contacten', dan word je alleen automatisch toegevoegd wanneer de uitnodiging van mensen uti je WhatsApp-contacten komt. De functie is overigens nog niet uit of officieel aangekondigd, dus het is nog even afwachten wanneer het zo ver is.