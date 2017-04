'Wie is de Mol' meest gestelde vraag op Google

'Wie is de Mol' was het afgelopen jaar de meest gestelde vraag op Google. Er werd maandelijks meer dan 90.000 keer naar gezocht. Het antwoord is overigens Thomas Cammaert.

Die cijfers blijken uit onderzoek van SEMrush, dat een top 40 samenstelde van Nederlandse zoekopdrachten tussen februari 2016 en februari 2017. Op de tweede en derde plek eindigden 'wanneer is Google opgericht' (60.500 keer) en 'wat eten we vandaag' (49.000 keer).

In de top 40 komt het spelprogramma overigens meermaals voorbij. Zo werd er ook meer dan 40.000 keer gezocht naar 'wie is de mol 2017' en meer dan 20.000 keer naar 'wie is de mol gemist'.

'Wat is mijn IP'

Ook tech-gerelateerde vragen komen voorbij, althans, twee haalden de top 40. 'Wat is mijn IP' en 'Hoe verwijder je Facebook'. Daar hebben we uiteraard antwoorden op! Je IP-adres is te achterhalen via sites als whatsmyip.org. Hoe je Facebook verwijderen kunt, lees je bij onze collega's van Computer Totaal.