Wifi via infrarood: honderd keer sneller internet

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven werken aan een nieuwe manier van draadloos internetten, via infraroodstralen in plaats van radiosignalen.

Daarmee wordt een snelheid van 42,8 Gbit/s per seconde gehaald. Dat is ongeveer honderd keer sneller dan de internetverbindingen die we nu gewend zijn. Daarnaast hoeven apparaten die snelheid niet met elkaar te delen - iedere gadget krijgt zijn eigen golflengte toegediend, en kan daardoor van de maximale snelheid genieten.

Het signaal wordt verzonden via lichtantennes, die bijvoorbeeld aan het plafond bevestigd kunnen worden en aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de techniek breed beschikbaar is, zo is de verwachting.

Dekking

Niet alleen snelheid, maar ook de dekking wordt telkens belangrijker. We willen overal in huis internet, zonder onderbrekingen. Routers worden uitgerust met de MU-MIMO-techniek, waarbij ook ieder apparaat de maximale snelheid toegekend krijgt. Daarnaast wordt het telkens gebruikelijker dat routers communiceren met satelliet-units, die het signaal door het hele huis versterken.