'Wildgroei aan nepprofielen op datingsites'

2017-09-04T10:00:00

2017-09-04T09:57:54

Het is op menig datingsite maar zeer de vraag of de persoon waarmee je chat echt bestaat of dat je aan het lijntje wordt gehouden door een medewerker, die je geld probeert af te troggelen. En er wordt nauwelijks iets aan gedaan.

De NOS deed onderzoek naar nepprofielen op datingsites, en ontdekte dat er achter honderden profielen geen echt persoon schuil gaat. Dat is voor de gebruiker lang niet altijd duidelijk. Hij of zij betaalt de site desondanks wel om berichtjes te kunnen versturen, wat kan oplopen tot een euro per bericht.

Wel chatten, geen date

Enkele websites die bij naam worden genoemd zijn Love2Date.nl, Relatie.nl, Date.nl en Liefde.nl. In de algemene voorwaarden van deze sites staat wel dat er sprake is van 'fictieve profielen', ofwel 'entertainmentprofielen', waarmee gebruikers wel kunnen chatten maar waar er nooit een afspraakje volgt.

Maatregelen

Omdat het in de voorwaarden is vastgelegd, is het vooralsnog wettelijk lastig om tegen deze praktijken op te treden. Gebruikers van datingsites worden dan ook verzocht om voorzichtig te zijn en kritisch te blijven. Het zou immers zonde zijn om op deze manier veel geld te verliezen.