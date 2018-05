Win de boerderij-simulatiegame PureFarming 2018

Droom je ook wel eens weg bij het idee van het plattelandsleven? Het heeft iets romantisch, nietwaar? Maar het is natuurlijk ook een kwestie van keihard werken, van 's ochtends (heel) vroeg tot 's avonds laat.

Hoe het is om een boerenbedrijf te runnen, ervaar je nu gewoon vanuit je luie stoel in de nieuwe simulatiegame PureFarming 2018. Je bepaalt zelf waar je je in wilt specialiseren: gewassen, veehouderij, groene energie, et cetera.

Je hebt hiervoor de beschikking over meer dan 70 waarheidsgetrouwe landbouw-machines. Zodoende groeit je boerderij uit van een klein familiebedrijf tot een enorme multinational. Dat belooft uren speelplezier voor iedereen met groene vingers!

Hebben? Hebben!