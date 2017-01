Win de Xtorm Travel-powerbank

2017-01-06T09:46:00

2017-01-06T09:41:12

De Xtorm Discover maakt deel uit van een nieuwe lichting powerbanks van Xtorm. Handig is dat de kabel netjes opgeborgen kan worden in de oplader zelf, zodat je ‘m niet verliest.

Nu hedendaagse smartphones telkens vaker met een usb-c-ingang worden uitgerust, is er ook meer behoefte aan powerbanks met een usb-c-aansluiting. Op die manier kun je ook onderweg de nieuwste gadgets opladen.

Voor wie nog niet over is op usb-c, komt de fabrikant ook gewoon met een nieuwe micro-usb-powerbank - de Travel. En dat is degene die je bij ons kunt winnen.

Hebben? Hebben!

Van Xtorm mogen we twee maal de Travel-powerbank (micro-usb, 7000 mAh) weggeven. Kans maken? Laat dan je gegevens achter op computeridee.nl/winnen.