Win een 480 GB Philips Ultra Speed Solid State Drive (ssd)

2020-01-03T09:20:00

2020-01-03T09:10:19

Je doet jezelf een groot plezier door je harde schijf te vervangen voor een ssd. Enkele voordelen zijn een aanzienlijk snellere opstarttijd, kortere laadtijden in games en een langere levensduur door het ontbreken van bewegende delen.

Ook Philips verkoopt ssd's, waaronder de nieuwe Ultra Speed Solid State Drives met een maximale leessnelheid van 550 MB/s. Geen zin in een schone installatie? Een ssd laat zich ook eenvoudig aansluiten als secundaire schijf, zodat je daarop weer heel wat bestanden kwijt kunt. De ssd-serie Philips is verkrijgbaar in verschillende capaciteiten: 120, 240, 480 en 960 GB. De 480 GB-versie wordt verkocht voor 74,99 euro en mogen we onder onze lezers verloten!

Hebben? Hebben!