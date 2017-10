Win een devolo Home Control Starter Kit plus uitbreidingen

2017-10-13T09:20:14

2017-10-13T09:20:23

Waar begin je precies als je een slim huishouden op wilt zetten? Devolo verkoopt al een tijdje een Home Control Starter Kit, met daarin een deur/venstercontact, een slim stopcontact en een hub die je aansluit op uw router.

Deze set is uit te breiden met onder andere een bewegingssensor en sinds kort ook een watersensor en alarmsirene. Enkele denkbare toepassingen met deze combinatie: lampen springen automatisch aan zodra u een ruimte betreedt, of de sirene slaat alarm zodra de wasmachine overstroomt.

De installatie van de verschillende onderdelen is erg eenvoudig. Bediening vindt plaats via een webinterface, of via een app. Indien gewenst krijg je ook handige meldingen op je smartphone binnen. Onlangs hebben we een en ander uitvoerig getest, lees ons volledige oordeel hier.

Hebben? Hebben!

Van devolo mogen we een Starter Kit met alle bovenstaande uitbreidingen (totale waarde circa 430 euro) weggeven. Kans maken? Laat dan voor 31 oktober je gegevens achter op computeridee.nl/winnen!