Win een ERGO K860 Ergonomic Split Keyboard van Logitech

2021-03-30T09:00:00

2021-03-30T08:12:41

Werk je veel achter de pc, dan liggen pijnlijke spieren en gewrichten op de loer. Vandaar dat Logitech nu dit ERGO K860 Ergonomic Split Keyboard verkoopt, dat zich naar de natuurlijke houding van je lichaam vormt.

Inclusief comfortabele polssteun en toetsen die meebuigen met de ruststand van je handen. Bijzonder is daarnaast dat het (overigens draadloze) toetsenbord in het midden iets omhoog komt. Deze zogeheten palmliftfunctie is in drie hoogteniveaus af te stellen.

In de houding die je er door aanneemt, zijn ook onderarmen en nek- en schouderspieren meer ontspannen. Een numeriek gedeelte ontbreekt eveneens niet. De adviesprijs is 119 euro.

