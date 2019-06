Win een Fortnite Battle Royale Overlevingsgids

Drop 100 spelers op een eiland en laat ze het uitvechten tot de laatste overblijft. Met die formule trekt de gratis online-game Fortnite al een poosje miljoenen spelers. En met de Fortnite Battle Royale Overlevingsgids heb je een streepje voor op je tegenstanders.

Grote kans dat ook jouw (klein)kinderen Fortnite spelen, want door de cartooneske stijl is de game ook onder jongeren erg in trek. Hen maak je vast en zeker blij met deze officiële Fortnite Battle Royale Overlevingsgids van uitgever Meis & Maas.

Dit hardcover boek - 112 pagina's dik - staat namelijk vol tips en trucs om het digitale speelveld te beheersen en als overwinnaar uit de bus te komen. Komt dat even mooi uit, want we mogen een aantal exemplaren verloten.

Hebben? Hebben!

Van Meis & Maas mogen we vijf maal een Fortnite Battle Royale Overlevingsgids weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.