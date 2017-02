Win een GigaGate Starter Kit van Devolo

2017-02-03T09:49:21

2017-02-03T09:56:53

Het liefst hebben we tegenwoordig in iedere kamer internet, maar een enkele router is daarvoor niet altijd toereikend. Het draadloze signaal raakt snel verstoord en ellenlange kabels trekken is ook niet ideaal.

Devolo komt met een oplossing in de vorm van de GigaGate Starter Kit. Het basisstation wordt met een internetkabel aan de router geknoopt, en maakt daarna draadloos verbinding met de 'satelliet'-unit. Deze plaats je elders in het huis, om ook daar snel internet tot stand de brengen.

Je kunt er ook tot vijf apparaten tegelijk bekabeld op aansluiten. Denk daarbij aan een spelcomputer of een NAS. Tot slot is het bereik nog verder te vergroten door extra Satellite’s (die los te koop zijn) in het netwerk te plaatsen. De Starter Kit kost 229,90 euro en een extra satelliet kost 139,90 euro.

Hebben? Hebben!

Van Devolo mogen we eenmaal een GigaGate Starter Kit weggeven. Kans maken? Laat dan je gegevens achter op computeridee.nl/winnen.