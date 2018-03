Win een Kidizoom Duo 5.0 van VTech

2018-03-02T09:21:00

2018-03-02T09:21:31

Kinderen komen op telkens jongere leeftijd in aanraking met technologie. Het is dan ook belangrijk dat dit op een veilige en leuke manier gebeurt. Speelgoedfabrikant VTech specialiseert zich daarin en brengt nu de Kidizoom Duo 5.0 uit.

Deze digitale camera laat kinderen hun kiekjes van allerlei leuke effecten voorzien. Het resultaat is vervolgens via usb over te zetten naar de pc. Maar het apparaat heeft meer in zijn mars.

Zo doet deze ook dienst als mp3-speler, en wordt-ie geleverd met koptelefoon. Verder kunnen er spelletjes op gespeeld worden, die gebruikmaken van de bewegingssensor. Leuk voor je (klein)kinderen? Maak hier dan kans op een exemplaar!

Hebben? Hebben!