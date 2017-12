Win een Kidizoom Flix van VTech

2017-12-08T15:17:23

2017-12-08T15:17:56

De nieuwste technische ontwikkelingen zien we ook terug in de speelgoedindustrie, en de Kidizoom Flix van VTech is daar een recent voorbeeld van.

Dit mechanische vriendje is door de flexibele driepoot overal mee naartoe te nemen. Op het schermpje zijn augmented reality-spelletjes te spelen. Daarnaast kan de Kidizoom Flix video's opnemen en fotograferen, waarbij ook leuke effecten toe te voegen zijn.

Geanimeerd gesprek

Via een usb-kabeltje zijn de resultaten over te zetten op een pc. Het vriendelijke robotje volgt automatisch gezichten en als je tegen hem praat, zegt hij maar wat graag iets terug. De adviesprijs is 64.95 euro.

Deze winnaar van de Speelgoed van het Jaar-competitie is geschikt voor kids van 5 tot 12 jaar. Leuk dus voor de (klein)kinderen!

Hebben? Hebben!

Van VTech mogen vier maal een Kidizoom Flix weggeven. Kans maken? Laat dan je gegevens achter op computeridee.nl/winnen!