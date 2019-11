Win een Metrosafe X-laptoptas van Pacsafe

Wie veel op pad is met zijn elektronica, kan eigenlijk niet zonder een stevige laptoptas. Zoals de Metrosafe X van Pacsafe! Hier past een notebook van maximaal 15-inch (circa 38 cm) groot in.

Verder zijn er verscheidene vakjes voor o.a. je smartphone en portemonnee. Aan de buitenkant is nog een extra opening voor bijvoorbeeld een drinkfles.

Extra aandacht is uitgegaan naar antidiefstal-maatregelen. Zo is het duurzame materiaal verstevigd met staal - er kan niet zomaar een mes doorheen. Daarnaast is er sprake van een RFID-blokkerend vakje. Pasjes die hier in zitten, kunnen niet op afstand worden afgelezen door criminelen. Een praktijk die skimming wordt genoemd.

De rugzak wordt verkocht voor 129,95 euro.

