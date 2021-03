Win een Tendo Nomi-fietstas met laptopvak van New Looxs

2021-03-16T08:36:00

2021-03-16T08:33:19

De temperaturen stijgen en dat betekent dat zonnige fietstochtjes weer in het vooruitzicht liggen. Je laptop neem je in deze Tendo Nomi van New Looxs veilig mee.

Deze fietstas heeft een speciaal daarvoor ingericht en gewatteerd laptopvak. Mocht je onverhoeds toch een nat pak halen, geen nood. De tas is van waterafstotend polyester gemaakt.

De haakjes waarmee je de tas aan de bagagedrager hangt, zijn eenvoudig los te halen. Et voilĂ , zo maak je er een schoudertas van! De fietstas is geschikt voor laptops tot 15 inch (38,1 centimeter) en te koop in drie kleuren: zwart, groen en rood.

De adviesprijs is 68,96 euro.

Hebben? Hebben!

Van New Looxs mogen we twee Tendo Nomi-fietstassen (zwart,) weggeven. Kans maken? Laat dan hier je gegevens achter.