Win een TicWatch C2-smartwatch

2019-03-01T09:13:56

2019-03-01T09:13:59

Heb je interesse in een TicWatch, dan zijn er meerdere modellen te kiezen. De goedkoopste optie is de Ticwatch E, de duurste de TicWatch Pro. Daar tussenin vind je nu de nieuwe TicWatch C2.

Voor de meerprijs is dit slimme klokje voorzien van een leren polsbandje en dit model is tevens waterdicht. Maar het dubbele display voor een extra lange accuduur zoals we van de TicWatch Pro kennen is achterwege gelaten.

De C2 moet het twee dagen volhouden, voor-ie aan de lader moet. Wat betreft sensoren zien we onder meer een GPS en hartslagmeter terug, wat ook geldt voor de andere twee versies.De adviesprijs is 209,95 euro.

Hebben? Hebben!