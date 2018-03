Win een USB-C Hub 5-in-one van Xtorm

2018-03-16T09:10:00

2018-03-16T09:08:33

Heb je een laptop gekocht waar een usb-c-aansluiting op zit? Dan kun je daar de functionaliteit van uitbreiden met een apparaatje als de USB-C Hub 5-in-one van Xtorm.

Deze dongle is voorzien van een usb 3.0-aansluiting voor randapparatuur, een kaartlezer (sd en micro-sd) om snel foto's en video's over te zetten, een hdmi-poort voor een externe monitor of beamer, én een ethernet-poort zodat je niet afhankelijk bent van wifi.

De gadget is erg handzaam, zodat-ie niet veel ruimte in de laptoptas inneemt. De fabrikant verkoopt ook goedkopere 4-in-1- en 3-in-1-hubs, voor wie niet elke aansluiting even relevant is.

Hebben? Hebben!