Winamp wordt in modern jasje gestoken

2021-11-22T10:31:00

2021-11-22T11:55:50

Weinig mediaspelers kenden zo'n succes als Winamp maar de hoogtijdagen zijn inmiddels wel voorbij, met name door de komst van streamingdiensten. Nu wordt er echter gewerkt aan een comeback, de muzieksoftware wordt gemoderniseerd.

Sinds eind jaren '90 wordt Winamp al gebruikt voor het afspelen van lokale muziekbestanden. De nieuwe variant klinkt echter meer als een streamingdienst, of in elk geval iets waarbij je nieuwe muziek kunt ontdekken dan wel kopen.

'Opnieuw uitgevonden om je te verbinden met de muziek en artiesten waar je van houdt', is de tekst waarmee de bijbehorende website opent. Maar hoe de speler er straks uit ziet, is nog niet uit de doeken gedaan.

Meer dan mp3'tjes

Wel is duidelijk dat de makers Winamp zien als allesomvattende audiodienst. Daarom worden er straks ook podcasts, radiostations en audioboeken in aangeboden, zo staat op de site van AudioValley. Dit Belgische bedrijf is sinds 2014 de eigenaar van Winamp. Ook wil men artiesten 'eerlijker compenseren', waar bijvoorbeeld Spotify vaak onder vuur ligt omdat muzikanten daar weinig betaald krijgen.

Nog veel gebruikers

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden als b├Ętatester. De klassieke variant van Winamp is ook nog altijd te downloaden. Het betreft versie 5.8, die in 2018 werd uitgebracht. Sindsdien zijn er geen updates meer voor het programma uitgekomen, dat nog altijd 80 miljoen gebruikers zou tellen. Wanneer de nieuwe Winamp verder wordt onthuld of gelanceerd, is nog niet bekend.