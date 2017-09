Windows 10-bug verandert Outlook 2007 in Zweedse versie

2017-09-14T13:17:05

2017-09-14T13:46:41

Een bug in een patch voor Windows 10 heeft ervoor gezorgd dat gebruikers van Outlook 2007 ineens worden gepresenteerd met een Zweedse versie van het mailprogramma.

De fout zit 'm in een onlangs uitgebrachte patch voor Windows 10 - KB4011086 - waarin juist een beveiligingsprobleem voor Outlook 2007 zou moeten worden opgelost.

De enige manier om Outlook 2007 weer in de gewenste taal te krijgen, is door de patch handmatig uit Windows 10 te verwijderen. Microsoft is op de hoogte van het probleem en zal later een nieuwe patch uitbrengen, waardoor de eerder genoemde beveiligingsproblemen in Outlook 2007 alsnog zullen worden opgelost.

Patch verwijderen

Windows 10-gebruikers verwijderen de patch als volgt. ga naar het Configuratiescherm, kies voor Programma's en onderdelen. Daar klik je aan de linkerzijde op Geïnstalleerde updates weergeven.

Je ziet nu de complete lijst met de in Windows 10 geïnstalleerde update. In die lijst vind je de betreffende update met de naam KB4011086. Klik er met rechts op, en kies voor de menuoptie Verwijderen. Na het opnieuw opstarten van de computer is Outlook 2007 weer in het Nederlands.

De foute patch is alleen uitgerold naar pc's waarop Outlook 2007 is geïnstalleerd. Gebruik je Outlook 2010 of hoger of helemaal geen Outlook, dan is er niets aan de hand.