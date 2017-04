Windows 10-computers met mobiele processor eind 2017 uit

2017-04-21T10:10:00

2017-04-21T10:02:30

De eerste Windows 10-computers die draaien op een mobiele processor van Qualcomm komen eind 2017 op de markt, zo maakt Microsoft bekend. Hebben Intel en AMD er een concurrent bij?

Computers met Windows 10 draaien over het algemeen op processoren van Intel, en binnenkort ook telkens vaker op die van AMD. De processoren van Qualcomm vonden we tot op heden vooral terug in mobiele gadgets zoals smartphones, Android-tablets en smartwatches.

Nu werken Qualcomm en Microsoft samen aan de eerste laptops en tablets (of hybrides) met een Snapdragon 835-processor als kloppend hart, een cpu die onder andere terug te vinden is in de Samsung Galaxy S8 en o.a. krachtig genoeg is voor het afspelen van 4K-video's.

Windows 10 Cloud

Volgens Microsoft kan alle Windows 10-software overweg met deze nieuwe processor, maar daarbij is wel sprake van emulatie. De kans op compatibiliteitsproblemen ligt daarbij alsnog op de loer. Het is nog even afwachten hoe dit uit gaat pakken.

De niewe Qualcomm/Windows-apparaten lijken vooral geschikt voor Windows 10 Cloud, waarvan de verwachting is dat Microsoft er de concurrentie mee aan wil gaan met goedkope Chromebooks. Dell en HP hebben daarnaast ook interesse in de mobiele processor voor Windows-apparatuur.