Windows 10 Creators Update aanbeland bij Build 15063

2017-03-22T10:13:28

2017-03-22T15:47:15

Microsoft legt de laatste hand aan de Creators Update-versie van Windows 10. De nieuwe versie van het besturingssysteem moet begin april uitkomen.

Deelnemers aan het Insider-programma van Windows 10 krijgen altijd de laatste updates binnen van alle zogeheten Builds van Windows 10. Vandaag werd een van de laatste Build-updates uitgerold voor Windows 10, waarmee het besturingssysteem eindelijk bijna op het punt van de nieuwste release - Creators Update - is beland.

Build 15063

In de vandaag gelanceerde Build heeft Microsoft wat laatste wijzigingen doorgevoerd en zijn er wat bugs opgelost. Ook heeft Microsoft tegelijkertijd met deze Build, de mobiele versie van Windows 10 uitgebracht. Deelnemers aan de fast ring krijgen voor dat mobiele platform dan ook Build 15063 uitgerold naar hun toestel.

Creators Update

De Windows 10 Creators Update is de volgende grote update na de Anniversary Update die in de zomer van 2016 naar Windows 10-gebruikers werd uitgerold. Veel onderdelen van Windows 10 Creators Update zijn toegespitst op het creeƫren en ontwerpen van 3D-objecten, maar dat is lang niet het enige dat Microsoft aan het besturingssysteem heeft toegevoegd.