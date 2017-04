Windows 10 Creators Update beschikbaar in Windows Update

2017-04-18T12:45:53

2017-04-19T14:33:01

De nieuwste versie van Windows 10 - de Creators Update - is nu beschikbaar via Windows Update. Als je de nieuwste versie nog niet hebt gedownload, kun je 'm nu via Windows Update binnenhalen.

Om de nieuwste update te verkrijgen, ga je in Windows 10 naar Instellingen en kies je voor Bijwerken en beveiligen. Bovenin beeld zie je bij Updatestatus de melding staan dat er een nieuwe update beschikbaar is: Onderdelenupdate naar Windows 10, versie 1703.

Klik op de knop Nu bijwerken om de update te starten. Er wordt vervolgens een nieuw venster geopend, vanuit waar de update wordt gedownload. Deze tool haalt vervolgens de bestanden voor de update naar Creators Update binnen.

Heb jij de melding nog niet binnen? Hier lees je hoe je de Creators Update ook handmatig kunt installeren

De updatetool controleert wel of alle programma's die nu op je Windows 10-systeem staan, compatibel zijn met de Creators Update. In de meeste gevallen zullen alle programma's prima werken, maar wij kwamen tijdens het testen een melding tegen dat het dvd- en cd-brandprogramma Nero 6 eerst gedeïnstalleerd moet worden, voordat de installatie van de Creators Update kon worden uitgevoerd.

Gelukkig hoef je dat deïnstalleren niet helemaal zelf te doen, want het updateprogramma start automatisch de verwijderprocedure, je moet zelf dan nog wel het deïnstallatieproces doorlopen.

Als het conflicterende programma eenmaal is verwijderd, dan wordt dat automatisch door het Windows 10 Creators Update-programma gezien, en krijg je een melding te zien dat de update wordt voltooid.

Als je weer terugkeert naar Windows Update zelf, zie je dat de voortgang verder loopt.

Na enige tijd zijn alle bestanden binnen. Je krijgt nu een beeldvullende melding waarin je wordt gevraagd wat je wilt doen: de computer opnieuw opstarten om de update naar Creators Update meteen uit te voeren, een tijd kiezen wanneer de update moet worden uitgevoerd (als je nu niet wilt dat je computer opnieuw wordt opgestart) of de update uitstellen. In dat laatste geval krijg je op een later tijdstip opnieuw de vraag of je je bestaande versie wilt upgraden naar de Creators Update. Je kunt dit bericht tot vijf keer uitstellen, daarna zul je uiteindelijk de update toch moeten uitvoeren.

Bij het kiezen van een tijdstip voor het voltooien van de Creators Update kun je een tijdstip van de huidige dag instellen, maar je kunt ook een andere dag kiezen, tot maximaal 6 dagen vooruit.

Op de gekozen dag en het gekozen tijdstip wordt je computer dan opnieuw opgestart. Maar op het moment dat dat gebeurt, krijg je alsnog een melding. Dan heb je nog een keuze: je kunt de update dan weer een uur uitstellen, of toch meteen uitvoeren.

Kies je voor een uur, dan krijg je - vanzelfsprekend - deze melding weer een uur later te zien.

​Schone installatie van Windows 10 Creators Update

Als jouw computer bij Microsoft is geactiveerd, en je hebt daarbij een digitale licentie gekregen, dan kun je Windows 10 Creators Update ook als een compleet nieuwe en schone installatie op je computer uitvoeren. Je computerconfiguratie is dan namelijk al bekend bij Microsoft, en dat geeft jou de vrijheid om Windows 10 zo veel mogelijk opnieuw te installeren op je computer, zonder dat je daarbij je productcode hoeft in te voeren of je computer hoeft te activeren.

Om te controleren of je een digitale licentie hebt, ga je naar ​Instellingen en ​Bijwerken en beveiligen. Vervolgens klik je op Activering​ . Je ziet bovenaan in beeld of jouw computer geactiveerd is met een digitale licentie. Als dat zo is, kun je Windows 10 Creators Update ook gewoon als een schone installatie op diezelfde computer installeren. Hoe je dat doet, lees je hier.