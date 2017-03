Windows 10 Creators Update Preview nu los te downloaden

2017-03-28T13:37:54

2017-03-28T16:06:44

Microsoft heeft de ISO-bestanden van Windows 10 Creators Update Preview beschikbaar gemaakt, waardoor je nu al deze nieuwste versie kunt downloaden. Door de ISO op een dvd'tje te branden kun je een schone installatie van de Creators Update uitvoeren, of je bestaande Windows 10-installatie bijwerken.

Het gaat hier nog wel om de Engelstalige versie, maar als je beschikt over een bstaande en geactiveerde Windows 10-versie, kun je deze Preview-versie gewoon installeren over je bestaande installatie, of kun je hem gebruiken om een compleet nieuwe versie van Windows 10 Creators Update op je pc te installeren. Daarbij moet overigens de taal van je huidige besturingssysteem gelijk zijn aan deze versie. Een Nederlandstalige versie van deze Preview-versie van de Creators Update is nog niet beschikbaar, maar verderop lees je hoe je met een andere tool alsnog je bestaande Windows 10 door middel van een zogeheten in place upgrade kunt bijwerken naar de uiteindelijke Creators Update.

Versie 15063

De laatste versie die voor testers van Windows 10 in het Insider Preview-programma beschikbaar kwam, is versie 15063. Deze versie is gelijk aan de zogeheten 'Release To Manufacturer'-versie, beter bekend als RTM. Dat betekent dat dit de definitieve versie is van Windows 10 Creators Update en dat die versie wordt verstuurd naar fabrikanten van computers, zodat zij deze nieuwe versie kunnen gebruiken om uit te rollen op hun systemen.

Met het downloaden van de onderstaande ISO-bestanden download je weliswaar een ISO met 'preview' in de naam, maar als je deze versie installeert op je al eerder bij Microsoft geactiveerde computer, dan krijg je de uiteindelijke versie van de Creators Update op je computer. Deze versie werkt dan als zijne een normale Windows 10 Creators Update. Ook word je met deze hieronder aangeboden versie geen bètatester of lid van de Insider Preview-community, dat staat daar helemaal los van.

Aparte upgrade-tool

Inmiddels is er ook een aparte tool beschikbaar die je direct binnenin je huidige versie van Windows 10 kunt uitvoeren, en waarmee je nu al de Creators Update kunt binnenhalen. Deze upgrade zal dan direct over je bestaande Winows 10-installatie worden uitgevoerd, waarbij je nog wel eerst je privacy-instellingen kunt aanpassen. Met deze tool behoud je overigens wel verder alle instellingen en programma's van je huidige Windows 10-installatie.

Definitieve versie

Op 11 april wordt verwacht dat de definitieve versie van de Windows 10 Creators Update voor iedereen overal beschikbaar komt. Huidige Windows 10-gebruikers zullen hiervan automatisch op de hoogte gebracht worden via Windows Update en het Meldingen-scherm in de taakbalk. Ook wordt het straks mogelijk om een schone installatie uit te voeren met de Media Creation Tool, waarmee je een ISO-bestand kunt downloaden of een bootable USB-stick kunt aanmaken.