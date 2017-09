Windows 10 Fall Creators Update met Mixed Reality komt 17 oktober uit

2017-09-01T18:27:10

2017-09-01T18:22:06

Het meeste was al bekend, maar we weten nu eindelijk definitief wat er nieuw is in de nieuwe versie van Windows 10. Ook weten we wanneer de 'Fall Creators Update' wordt uitgebracht: 17 oktober.

Dat liet Microsoft weten tijdens de IFa-beurs in Berlijn, die deze week plaatsvindt. Tijdens de beurs ging het voornamelijk over de nieuwe versie van het besturingssysteem, maar werd er ook veel aandacht geschonken aan 'Mixed Reality', een soort aftakking van de Hololens waar dit keer meer ontwikkelaars gebruik van kunnen maken.



Over die andere ontwikkelaars gesproken: uiteraard zijn die ook van de partij. Net als voorgaande jaren konden we tijdens de IFA-beurs weer veel nieuwe laptops en tablets zien die draaien op Windows 10- - maar daar komen we in een ander artikel nog op terug.

Creeëren

Laten we eerst eens kijken naar wat we nu weten over de Creators Update. Die draait voornamelijk om, jawel, creatie. Er zitten nu nieuwe toevoegingen in de software waarmee het mogelijk wordt om dingen te bouwen, zoals tekeningen.

Windows Ink

Een belangrijk onderdeel daarvan is Windows Ink, een tekenfeature waarmee je vanuit je bureaublad en de taakbalk in één keer aantekeningen kunt maken. Dat kan natuurlijk gewoon met je muis, maar steeds meer laptops of convertible tablets hebben een touchscreen en zelfs een stylus waarmee je die tekeningen veel mooier kan maken.

Mixed Reality

Mixed Reality is een mix tussen de echte en de virtuele wereld

Dingen creeëren is één ding, maar ze laten zien is wat anders. De Hololens van Microsoft leek ons één van de toffere gadgets van vorig jaar, maar helaas blijk je die bril in de praktijk niet te kunnen kopen als consument. Gelukkig komt Microsoft nu met een toegankelijker concept: Mixed reality.

Virtuele voorwerpen in de echte wereld

Mixed reality is een mix tussen AR en VR, en werkt met behulp van een speciale headset die je op je pc kunt aansluiten. Je kunt dan om je heen kijken in een virtuele wereld, maar ook virtuele voorwerpen over de 'echte wereld' heen plakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een virtueel schaalmodel dat je op je eigen keukentafel projecteert, waar je vervolgens omheen kunt lopen.

Viewer

Die Mixed Reality zit standaard in de Creators Update zodat je het straks zelf kunt proberen. Dat kan met de Mixed Reality Viewer, een nieuw programma waarmee je 3D-objecten kunt zien. Interessant is daarbij dat het om objecten die je zelf kunt maken in Paint 3D, de nieuwe opvolger van Paint.

Headsets

Je moet daarvoor overigens wel een Mixed Reality-headset hebben, en daar hoef je gelukkig niet meer zo diep voor in de buidel te tasten als voor brillen als de Vive of Rift. Microsoft werkt met fabrikanten als Acer, ASUS en Dell om brillen te maken 'vanaf 299 dollar', maar het is nog lang niet bekend wanneer die in Nederland komen en wat daar de prijzen van worden.

Nieuwe laptops

Het is overigens wel handig ook een goede nieuwe laptop te nemen als je met VR en AR aan de slag wil, en op de beurs werden meer dan genoeg nieuwe topmodellen getoond waar Windows 10 op draait. De Lenovo Miix 520 bijvoorbeeld, met een quadcore i7-processor, 16 GB RAM en een harde schijf van een terabyte lijkt ons een prima laptop voor zulke speeltjes. Ook de nieuwe Yoga 920 2-in-2 is goed, net als nieuwe modellen van HP en ASUS. We komen later deze week terug op de beste laptops die we deze week zagen.

Kleine veranderingen

Windows 10 ondergaat straks overigens nog wat andere veranderingen. Zo is de Foto's-applicatie compleet vernieuwd, wat we eerlijk gezegd geen overbodige luxe vinden. Ook wordt het makkelijker bestanden te delen in OneDrive, en wordt er meer aandacht besteed aan de beveiliging van het besturingssysteem met een upgrade van Windows Defender.



Zodra we aan de slag kunnen met de Windows 10 Fall Creators Update laten we jullie natuurlijke alle ins en outs weten, en helpen we je met de belangrijke vraag: is het het wel waard om te upgraden? Maar als je van VR houdt lijkt ons dat sowieso een duidelijke 'ja'!