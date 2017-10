Windows 10 Herfst Makers Update - dit zijn de vernieuwingen

2017-10-14T23:18:26

2017-10-15T01:08:51

Vanaf dinsdag 17 oktober is de nieuwe grote update van Windows 10 beschikbaar. De Fall Creators Update - of op z'n Nederlands Herfst Makers Update - kent een aantal handige vernieuwingen. Welke dat allemaal zijn, lees je hier.

Microsoft belooft Windows 10-gebruikers ongeveer ieder half jaar een grote update met nieuwe functies. Nu zijn we ongeveer een half jaar verder en introduceert Microsoft de volgende grote update: Fall Creators Update, ofwel Herfst Makers Update. Wat is er allemaal nieuw? We nemen in dit artikel een aantal van de nieuwe mogelijkheden van Windows 10 met je door.

Paint 3D

Met de nieuwe Windows 10-update, borduurt Microsoft voort op de Creators Update-functionaliteit, waarvan we begin dit jaar al nieuwe functies konden bewonderen. Paint 3D krijgt in de Herfst Makers Update ook wat nieuwe mogelijkheden. Zo kun je in plaats van alleen 3D-objecten ook gewone 2D-objecten toevoegen met de nieuwe tekenfuncties en mocht je toch liever in 3D werken, dan biedt Microsoft via de functie Remix 3D tal van voorbeelden aan die je direct in Paint 3D kunt importeren. Ook heb je de beschikking over een betere zoekfunctie binnenin Paint3D voor het opzoeken van objecten.

People Hub

De People Hub - in de Nederlandse versie gewoon Personen genaamd - is een verzamelplaats voor al je contacten, bijvoorbeeld uit je werk- en persoonlijke mail, je smartphone en Windows-adresboek. Al je contacten kun je vanuit een enkele app benaderen. In de huidige Windows 10-versie is nu ook een app Personen, maar dat is in feite het oude Windows Adresboek. De People Hub combineert dus alle contactgegevens uit diverse toepassing in een enkele app. De People Hub zal ook als systeemvak-app fungeren, zodat deze altijd te bereiken is via het meest rechter onderdeel op Windows 10-taakbalk.

OneDrive On-Demand

Wie zijn bestanden online opslaat in de gratis (voor consumenten) clouddienst OneDrive, krijgt met de Herfst Makers Update ook wat handige functies. Vooral voor het besparen van schijfruimte, want met de OneDrive On-Demand-functie kun je bepaalde bestanden of mappen uitsluiten van synchronisatie, terwijl ze toch direct vanuit je OneDrive-map op je pc zijn te benaderen. Er worden namelijk snelkoppelingen naar bestanden gemaakt die alleen in de cloud staan. Als je erop klikt, worden deze bestanden vervolgens automatisch voor je gedownload en direct in het gekoppelde programma geopend.

Aan het pictogram zie je of een bestand alleen online staat, of ook in zijn geheel offline is binnengehaald: een groen vinkje geeft aan of een bestand direct op je harddisk staat en een blauwe wolk toont dat het bestand alleen in de cloud aanwezig is.

Edge

Microsofts voorkeurbrowser als het op Windows 10 aankomt is Edge. In de Herfst Makers Update vind je een aantal nieuwe functies terug in de browser. Een van de meest opvallende vernieuwingen zijn die voor het bekijken, bewerken en opslaan van pdf-bestanden. In Edge kun je vanaf de Herfst Makers Update direct opmerkingen plaatsen met de nieuwe toolbar, waaronder het omcirkelen van delen van de pdf en notities plakken. In de vorige versie van Edge kon dat alleen maar op webpagina's. Een ander voordeel is dat je de pdf in Edge nu ook kunt opslaan met al je opmerkingen erin verwerkt.

Ook het navigeren door een pdf is vereenvoudig, je kunt ook spreads (dus twee pagina's naast elkaar) weergeven, en de scrollfunctie laat je nu ook bladeren van links naar rechts in plaats van alleen van boven naar beneden. Via de Windows Spraakfunctie kun je ook pdf's (laten) voorlezen.

Energiebesparing