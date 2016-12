Windows 10 krijgt ingebouwd blauwfilter

2016-12-28T15:01:39

2016-12-28T15:02:31

Windows 10 krijgt een ingebouwd filter voor blauw licht. Daarmee wordt de kleurtemperatuur van het beeldscherm aangepast, wat veel rustiger is voor de ogen. De nieuwe feature komt in de komende build van het besturingssysteem.

Dat meldt Windows Central, dat al met een preview van de nieuwe update aan de gang kon. Het gaat om Build 14997, die binnenkort al beschikbaar is voor Windows Insiders.



Dynamisch

De nieuwe feature zit in het menu met instellingen, of in de notificatiebalk. Daar kun je de functie aan en uit zetten, zodat het scherm geen blauwtinten meer laat zien. Er is straks ook een schuifbalkje te zien, waarmee je de sterkte van het filter kunt wijzigen. Daarnaast is het mogelijk het filter dynamisch in te stellen, zodat het standaard aan gaat op een bepaalde tijd, of op basis van de stand van de zon.



Beter voor ogen

Een blauw lichtfilter is beter voor het gebruik in donkere omgevingen, of vlak voor je gaat slapen. Het is het blauwe licht dat namelijk voor veel stress op de ogen zorgt, wat zeker vlak voor bedtijd niet prettig is. Er zijn al alternatieve lichtfilters. Op de smartphone is bijvoorbeeld f.lux al erg populair, een app die sinds kort ook een desktop-variant heeft. iOS voor de iPhone heeft sinds versie 9.3 ook een ingebouwd filter.



Preview

Voorlopig is het filter alleen te gebruiken in de Insider Preview van Windows 10, en Microsoft heeft nog niet gezegd wanneer het in de definitieve versie van het besturingssysteem komt. Naar verwachting is dat met de grote Creator's Update, die volgend jaar uit komt.