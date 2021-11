Windows 10 November 2021 Update nu te downloaden, minder updates gepland

2021-11-17T10:20:00

2021-11-17T10:14:38

Microsoft maakt bekend dat de tweede onderdelenupdate van het jaar voor Windows 10 nu beschikbaar is. Met de November 2021 Update (21H2) komt er een einde aan de halfjaarlijkse updates. De volgende staat pas gepland voor eind volgend jaar.

Sinds de komst van Windows 10 bracht Microsoft er elk half jaar een onderdelenupdate voor uit. Eentje in de lente (vaak in mei) en de andere in de herfst (vaak in de november). Met daarin allerlei nieuwe speeltjes voor het besturingssysteem; zo werden in het verleden Paint 3D, de nachtlamp-functie en de vernieuwde Edge-browser middels zo'n onderdelenupdate aan Windows 10 toegevoegd.

Al een poosje valt echter op dat de onderdelenupdates telkens minder opzienbarende functies bevatten. Door de hoge frequentie van de updates en de problemen die er wel eens rond onstonden, liep de planning geregeld in de soep. Voor Windows 11 besloot Microsoft dan ook al om slechts eens per jaar een onderdelenupdate uit te brengen. Dat geldt voortaan ook voor Windows 10.

Novemberupdate installeren

Over de November 2021 Update is evenzeer niet zoveel interessants te melden. Eerder vertelden we je al wat er nieuw is in de novemberupdate, namelijk heel erg weinig. Er is geen haast bij de installatie ervan, maar het kan ook geen kwaad om de update alvast door te voeren.

Of 'ie voor je klaar staat, controleer je onder Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows Update. Kies vervolgens Downloaden en installeren. Mocht je die optie nog niet zien staan, dan is ook handmatig updaten een mogelijkheid. Download hiervoor de Windows 10 Update Assistant, die je door het proces loodst.