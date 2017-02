Windows 10-pc straks te vergrendelen via smartphone

2017-02-13T09:24:00

2017-02-13T09:25:03

Microsoft introduceert een nieuwe manier om Windows 10 te vergrendelen zodra je bij je computer vandaan stapt: Dynamic Lock. De functie maakt onderdeel uit van de Creator's Update.

Dynamic Lock laat je een smartphone aan Windows 10 koppelen door middel van een bluetooth-verbinding. Zodra je met je telefoon wegloopt en de verbinding tussen de apparaten wordt verbroken, dan keert het besturingssysteem na een halve minuut automatisch terug naar het vergrendelscherm. Eenmaal terug bij de computer, moet er opnieuw ingelogd worden.

Voor onderweg

Voor de pc thuis is de optie niet zo interessant, maar wel voor computers op de werkvloer. Of bijvoorbeeld wanneer Windows 10-laptops in openbare ruimtes worden gebruikt, zoals in klaslokalen. Voorlopig is Dynamic Lock alleen te proberen door Windows Insiders. Naar verwachting kunnen reguliere gebruikers er vanaf april mee aan de slag.