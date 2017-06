Windows 10 Pro for Advanced PCs duikt op

2017-06-05T09:33:00

2017-06-05T09:24:23

Er bestaan al veel verschillende versies van Windows 10 en Microsoft lijkt er nu nog eentje klaar te stomen: Windows 10 Pro for Advanced PCs.

Verwijzingen daarnaar zijn gevonden in de Windows 10-update die vorige week per ongeluk werd uitgebracht, meldt MSPowerUser. Deze versie van Windows 10 zou zich met name richten op werkstations, bijzonder krachtige pc's die met name in bedrijfsomgevingen constant aan het draaien zijn.

Zo zou er sprake zijn van een speciale Workstation Mode, die de prestaties van het besturingssysteem speciaal toespitst op zware rekentaken. Ook is er ondersteuning voor het bestandssysteem ReFS, de opvolger van FAT32 en NTFS. Schijven kunnen daardoor een veel groter volume hebben en data heeft minder kans om beschadigd te raken.

Sneller

Windows 10 Pro for Advanced PCs gebruikt het SMBDirect-protocol om bestanden sneller over het netwerk te kunnen kopiëren. Tot slot kan het besturingssysteem overweg met vier processoren tegelijk, als ook met maximaal 6 TB aan werkgeheugen. Vooralsnog heeft Microsoft het OS nog niet officieel aangekondigd.