'Windows 10 S wordt vervangen door S-modus'

2018-02-05T09:37:00

2018-02-05T09:36:27

Microsoft neemt vermoedelijk binnenkort alweer afscheid van Windows 10 S als losstaande Windows-versie. Bestaande varianten van Windows zoals Home en Pro krijgen er een S-modus voor in de plaats.

Windows 10 S werd vorig jaar onthuld als tegenhanger van Chrome OS. Er kwamen verschillende laptops uit die hier op draaiden, voornamelijk in het goedkope segment. Belangrijkste verschil met de volledige Windows 10-versies is dat je er alleen apps op kunt installeren uit de Microsoft Store, andere programma's worden geblokkeerd.

Lees hier meer over de voor- en nadelen van Windows 10 S.

Binnen Windows 10 S was er altijd al de optie om tegen een meerprijs van enkele tientjes te upgraden naar Windows 10 Pro. Uit gelekte interne documenten zou blijken dat de meeste gebruikers (60 procent) daar niet voor zouden kiezen. Wie dat wel doen, doen dat over het algemeen binnen 24 uur na aanschaf van een Windows 10 S-apparaat.

Kosten

In dezelfde documenten wordt melding gemaakt van een S-modus ter vervanging van Windows 10 S. Dit zou met name in de kosten schelen voor Windows 10 Home-gebruikers. Een Windows 10 Home-pc in S-modus zou gratis te upgraden zijn naar de volledige versie van Windows 10 Home. Windows 10 Pro S naar Windows 10 Pro zou wel geld blijven kosten.

Windows 10 in S-modus is nog niet officieel bekendgemaakt, dus het is nog even afwachten hoe bijvoorbeeld laptopfabrikanten het straks gaan aanbieden. Het lijkt er ook op dat je er zelf voor kunt kiezen om de S-modus in te schakelen als je al op een 'gewone' Windows 10-versie zit. Veel programma's werken dan niet meer, maar daardoor zou je beter beveiligd zijn tegen malware.