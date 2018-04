Windows 10 Spring Creators Update komt maandag uit

2018-04-27T15:22:00

2018-04-27T15:15:54

Microsoft maakt bekend dat de Windows 10 Spring Creators Update vanaf aanstaande maandag te downloaden is. De update komt iets later uit dan verwacht, omdat een eerdere uitrol voor problemen zorgde.

Aan het begin van april stelde Microsoft de update als eerste beschikbaar voor het grote publiek. Maar nadat bleek dat veel gebruikers tijdens de installatie tegen een blue screen of death aanliepen, trok het bedrijf de update weer terug. We gaan er vanuit dat het euvel nu verholpen is en dat je de nieuwe update straks veilig kunt installeren.

Tijdlijn

Omdat het een uitrol betreft, kan het zijn dat je de update maandag niet meteen binnenkrijgt. Maar afhankelijk van je instellingen, duurt het niet lang meer. De lente-update staat voornamelijk in het teken van de tijdlijn-functie, dat een overzicht biedt van al je activiteiten. Maar ook het uiterlijk is subtiel op de schop gegaan en je hebt meer controle over meldingen van het actiecentrum.

