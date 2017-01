Windows 10 Store krijgt sectie voor eBooks

2017-01-18T13:00:00

2017-01-18T12:59:13

Als het aan Microsoft ligt, wordt Windows 10 dé plek om je eBooks op te lezen. De Windows Store krijgt er een speciale sectie voor, net zoals bijvoorbeeld zo is in de Play Store.

De Site MSPowerUser ontdekte de nieuwe Windows Store-afdeling in een versie van Windows 10 die officieel nog niet uit is. Vermoedelijk kunnen Insiders er snel mee aan de slag, en reguliere Windows 10-gebruikers vanaf de lente.

Na het kopen van een eBook (in ePub-formaat), is deze te lezen in de Edge-browser. Momenteel is die optie er nog niet in de standaard Windows 10-versie, maar wel al in de probeerversie voor testers.

Boekenlegger

Edge biedt soortgelijke functies als een eReader. Zo kun je de lettergrootte aanpassen, een lichte of donkere achtergrond kiezen, het lettertype zelf bepalen en een digitale boekenlegger plaatsen.