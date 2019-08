Windows 10 straks zonder opslagmedium te herinstalleren

2019-08-05T09:52:00

2019-08-05T09:45:03

Alsof het al niet vervelend genoeg is om na een crash noodgedwongen Windows 10 opnieuw te installeren, kan het ook nog een hele speurtocht zijn om je installatie-schijf of -stick boven water te halen. Daar heeft Microsoft wat op gevonden.

Straks heb je namelijk de optie om in de opstartfase te kiezen voor 'Windows 10 herstellen vanuit de cloud'. Installatiebestanden worden dan gedownload van de Microsoft-servers. Dat scheelt weer tijd die je anders kwijt bent aan het vinden van een opslagmedium. Zeker als die nog gemaakt moet worden, bijvoorbeeld met behulp van de Media Creation Tool van Microsoft.

Voor testers

Op het moment van schrijven is de functie nog niet beschikbaar. Wel is er een verwijzing naar in de nieuwste testversie (Insider-build) van Windows 10. Microsoft zegt daarbij dat de optie nog niet werkt, maar dat hier in de toekomst verandering in komt. Nog even afwachten, dus. Een welkome toevoeging die overigens niet zomaar uit de lucht komt vallen. Macs hebben een soortgelijke functie al veel langer.