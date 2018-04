Windows 10 toont straks accu-status bluetooth-apparaten

Het nadeel van draadloze apparaten is dat ze leeg raken. Soms na maanden pas, of al na enkele dagen. Windows 10 maakt dat straks inzichtelijk, zodat je er op kunt anticiperen.

De Spring Creators Update is nu bijna uit, maar ondertussen werkt Microsoft al naarstig verder aan de volgende grote update. Het tonen van de accu-status van bluetooth-apparaten is daarin een nieuwe functie, en Insiders kunnen daar nu al mee aan de slag. Microsoft zegt daarbij dat niet iedere gadget compatible is, maar de Surface Pen van het bedrijf bijvoorbeeld wel.

Tabbladen in verkenner

Het is niet de enige bluetooth-verbetering die in de aankomende update wordt doorgevoerd. Zo wordt het koppelen van apparaten ook minder omslachtig. Verder nieuw zijn Sets, de benaming voor tabbladen in mappen. Zo gedraagt de verkenner zich meer zoals je gewend bent van browsers, met minder losse vensters tot gevolg.