Windows 10-update KB4515384 zorgt voor problemen

2019-09-16T11:09:00

2019-09-16T10:56:25

De meest recente cumulatieve update voor Windows 10 zorgt bij een deel van de gebruikers voor verschillende problemen. Het is daarom aan te raden om update KB4515384 voorlopig niet te installeren.

Op deze pagina houdt Microsoft de ontdekte fouten in Windows-updates bij. Na het installeren van de meest recente update, kan het voorkomen dat het startmenu in z'n geheel niet meer werkt. Dat geldt ook voor het actiecentrum. Ook zijn er problemen vastgesteld op gebied van audio en netwerkadapters, waardoor je na de update mogelijk zonder muziek en internet zit.

Het is altijd maar de vraag of zo'n update ook op jouw pc vervelend gaat doen. Er zijn immers veel verschillende soorten Windows-configuraties. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je tijdelijk Windows 10-updates uitstellen. Ga naar Instellingen, Windows Update, Geschiedenis van Updates weergeven om te achterhalen of de update al automatisch geïnstalleerd is.

Windows 10 updates verwijderen

Mocht dit het geval zijn en merk je inderdaad dat zaken niet kloppen? De installatie is dan terug te draaien. In dit menu vind je bovenaan namelijk ook de optie Installatie van updates ongedaan maken. Rechtsklik in het volgende venster op KB4515384 en kies dan de optie Verwijderen.