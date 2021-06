Windows 10 weerbericht verwijderen uit taakbalk

2021-06-14T10:20:00

2021-06-14T10:18:23

Heb je recent een Windows 10-update uitgevoerd, dan is je wellicht opgevallen dat er in de taakbalk informatie over het weer is opgedoken. Wil je deze 'nieuws en interesses'-sectie verwijderen, dan is die optie er ook. We leggen uit hoe je dit uitschakelt.

Zodra je met je muis over het weerbericht zweeft, opent een uitgebreider menu met nieuwsberichten, extra weer- en verkeersinformatie en zelfs beurskoersen. Je hoeft er dus niet eens op te klikken.

Je zou de inhoud kunnen aanpassen zodat deze beter bij je eigen interesses aansluit door op Interesses beheren te klikken, maar wij willen de nieuwe widget juist niet meer zien. In een paar simpele stappen ben je er weer vanaf.

Nieuws-widget uitschakelen

Klik met de rechtermuisknop ergens op de taakbalk en ga naar het kopje Nieuws en interesses. Een extra menu klapt uit, waar je voor Uitschakelen kiest. Nu is het weerbericht weer uit je taakbalk verdwenen. Wil je het in een later stadium toch weer terug, dan kun je dezelfde route volgen maar kies je uiteindelijk voor Inschakelen.Â

De andere opties hier zijn ook het proberen waard. Kies voor Alleen pictogram weergeven zodat de knop wel blijft, maar minder ruimte inneemt. Of haal het vinkje weg bij Openen bij aanwijzen zodat het hele nieuwspaneel pas opent als je op de weerknop drukt, en het dus niet telkens automatisch tevoorschijn komt zodra je met je cursor in de buurt bent.

Of toch houden?

Misschien vind je de nieuwe widget toch wel handig om mee op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, maar sluiten de getoonde onderwerpen niet bij jouw leefwereld aan. Je hebt enigszins invloed op de inhoud door bij een bericht op de drie bolletjes rechtsonder te klikken.

Vervolgens geef je hier aan of je meer of minder van een bepaald onderwerp wilt zien. Of kies er voor om bepaalde nieuwsmedia helemaal uit het overzicht te weren (Artikelen verbergen van [nieuwsbron]).

Klik rechtsboven op Interesses beheren om de inhoud nog veel fijnmaziger af te stellen. Er opent een nieuw scherm in Edge (ook als dit niet je standaard browser is, overigens), waar je per categorie aanvinkt wat je interessant vindt. Zoals Ruimtevaart, Wielrennen of Fitness.

Je kunt ook zoeken naar specifieke onderwerpen. Door tenslotte Nieuws en interesses aan je Microsoft-account te koppelen, krijg je hetzelfde overzicht op elke Windows 10-pc waarop je met datzelfde account aangemeld bent.